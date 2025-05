Met Gala 2025 : comment regarder la cérémonie depuis la France ?

Toutes les figures emblématiques de la culture mode, cinématographique, musicale, sportive mais aussi politique et plus récemment des réseaux sociaux réunies ! L’évènement le plus attendu et le plus glamour de l’année aura lieu cette nuit. Oui, le Met Gala s’apprête à rouvrir ses portes aux plus grandes stars de la planète. Pour assister à la soirée la plus secrète du showbiz, le magazine Vogue diffusera le show en direct et à partir de minuit sur toutes ses plateformes numériques et sur sa chaîne YouTube.

Pour présider cette nouvelle édition qui vise à récolter des fonds au profit du Anna Wintour Costume Center, le Met Gala fait appel à Colman Domingo, Lewis Hamilton, Asap Rocky, Pharrell Wiliams et Anna Wintour, aux côtés de son président d'honneur Lebron James. Une affiche exceptionnelle pour une liste d’invités évidemment tenue secrète. Seule la présence de Rihanna est assurée.

Le dress code 2025

Le Met Gala c’est aussi et surtout le dress code. Cette année celui-ci sera : "Tailored for You" ("Taillé pour Vous" en français). Un thème assez large, qui peut laisser croire à de multiples déclinaisons reflétant le style personnel de chacun.

Le thème 2025

Le thème quant à lui, aura une allure plutôt masculine. Et pour cause, il aura pour sujet : "Le dandy noir". Un hommage à l’exposition prévu du 10 mai au 26 octobre suivant le Met Gala qui s’intitule "Superfine : Tailoring Black Style". Cette exposition examinera "l’importance du vêtement dans la formation des identités noires au sein de la diaspora", inspirée de l'ouvrage "Slaves to Fashion : Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" de Monica L. Miller (2009).