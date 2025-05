Met Gala 2025 : la réaction hilarante d’Omar Sy sur le tapis rouge

Les stars avait rendez-vous ce lundi 5 mai sur le plus glamour et le plus exubérant des tapis rouge. Parmi elles ? Omar Sy qui faisait sa première apparition au Met Gala 2025. Pour répondre au thème “Tailored for You”, en écho à l’exposition présentée dès le 10 mai au Metropolitan Museum of Art de New York “Superfine: Tailoring Black Style”, l’acteur de 47 ans a misé sur un costume vert pomme avec une chemise jaune. Un look très voyant qui faisait référence à la communauté des Sapeurs, des hommes d’origine africaine qui ont l’habitude de porter des vêtements colorés.

Mais ce n'est pas la tenue d'Omar Sy qui a été la plus commentée, hier soir, mais bien sa réaction amusante lors de la montée des marches. Loin d’être intimidé, le comédien est apparu tout sourire devant les caméras du Met Gala pour prendre la pose avant de confier aux journalistes : "On va voir ce qu’on mange. J’ai faim ! C’est long la queue là."