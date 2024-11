Pierre Garnier prolonge sa tournée et annonce son premier Accor Arena de Paris

On n'arrête plus Pierre Garnier. Le grand vainqueur des NRJ Music Awards 2024, qui a prévu de partir en tournée dès le 10 janvier prochain pour plus de quarante dates, vient d'annoncer une très bonne nouvelle à ses fans.

Le chanteur prolonge, en effet, son tour de France avec quatre nouveaux Zéniths notamment à Nancy, Amiens, Nantes et Rouen. Des dates très attendues pour le mois de décembre 2025.

Ce n'est pas tout ! Après avoir prévu un Olympia et deux Zéniths de Paris, Pierre Garnier va s'offrir son tout premier Accor Arena de Paris. Rien que ça. Ne manquez pas son passage le 9 décembre 2025 dans cette immense salle.

Toutes les informations sur la billetterie sont ici.

Pierre Garnier revient avec une réédition

Que prévoit Pierre Garnier pour sa première tournée ? "Ça va être très musical et un très bon moment de partage avec le public. J’ai envie de partager énormément, de parler en plus de faire le show", avait-il révélé en interview pour NRJ, il y a quelques mois.

En attendant de pouvoir le découvrir sur scène, les fans peuvent profiter des nouveaux titres du chanteur. Pierre Garnier va dévoiler, en effet, ce vendredi 22 novembre une réédition de son premier album "Chaque Seconde". Une nouvelle version de son opus à grand succès qui contiendra quatre nouvelles chansons.

Les nouvelles dates de concert de Pierre Garnier :