Célibataire, Pierre Garnier explique pourquoi il ne souhaite vraiment pas être en couple

Depuis qu’il est sorti de la "Star Academy", tout le monde se pose la question : Pierre Garnier est-il en couple ? S'il chante de belles chansons sur l'amour, le gagnant de deux trophées aux NRJ Music Awards a pourtant toujours affirmé le contraire.

"C’est dur d’entamer une relation sentimentale parce qu’il n’y a pas le temps", explique-t-il ce lundi 18 novembre 2024 dans les colonnes de Télé Star. Il faut dire que Pierre Garnier n'en finit plus de cartonner avec son premier album "Chaque seconde". En plus de la préparation de sa tournée pour 2025, il sortira le 22 novembre la réédition de son disque contenant quatre chansons supplémentaires. "Je rentre rarement chez moi. Là, il y a l’album, la promo, la tournée 2025 qui arrive. Je me concentre pas mal là-dessus j’avoue."