Pierre Garnier dévoile l’extrait de sa prochaine chanson

"J’espère que vous allez bien. Moi je suis ravi parce que grâce à vous j’ai passé une soirée incroyable vendredi soir aux NMA. C’était juste magique et je vous avais promis que je vous ferai une petite surprise si vous partagiez en masse 'J’ai voté pour Pierre Garnier' et je crois que vous avez assuré. Donc le moment est venu, profitez-en et on se dit à très vite", explique-il à ses 1,2 millions followers sur Instagram.

Une écoute en avant-première

Dans l’extrait partagé on entend ce qui semble être une balade au piano…. En duo ! En effet, une voix féminine semble accompagner l’interprète de "Ceux qu’on était". Mais de qui peut-il s’agir ? Pour en savoir plus il faudra encore patienter un peu. Pierre Garnier devrait dévoiler dans les prochains jours l'intégralité de sa chanson. Il partira ensuite en tournée à partir du 10 janvier 2025 !