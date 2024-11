Helena passe du "Summer Body" à "Mauvais Garçon"

Après le succès de "Summer Body", Helena, demi-finaliste de la Star Academy 2023, prépare la sortie de son quatrième single, "Mauvais Garçon". Sur son compte Instagram, suivi par plus de 756.000 abonnés, la chanteuse belge a dévoilé un teaser alléchant. Filmée de dos dans une lumière rouge et nocturne, elle apparaît vêtue d’un perfecto en cuir, collant une affiche qui annonce : “Recherche un garçon gentil avec récompense à la clé.” Une mise en scène qui laisse entrevoir un univers plus rock pour l’artiste de 22 ans.