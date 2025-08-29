Rose Festival 2025 : c'est parti pour une quatrième édition de folie !

La saison estivale se termine en beauté. Le Rose Festival donne son coup d'envoi, ce vendredi 29 août, au MEETT, dans la périphérie nord-ouest de Toulouse. Insufflé par les artistes Bigflo & Oli en 2022, cet évènement en partenariat avec NRJ propose chaque année une série de concerts et d'actions culturelles qui rassemble plus d'une centaine de milliers de personnes.

Pour cette quatrième édition, les deux frères ont vu les choses en grand avec une programmation XXL mêlant rap, pop, électro et rock. Du vendredi 29 au dimanche 31 août, plus de 50 artistes se succèderont sur la scène du Rose Festival. On retrouvera notamment Pierre Garnier et Helena, révélés à la Star Academy, Jorja Smith et Kavinsky à la renommée internationale. Mais également des artistes issus de la nouvelle génération, à l'image de Theodora, Jolagreen23, Aupinard ou encore La Mano 1.9.