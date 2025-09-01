7 ans après leur séparation, les Fifth Harmony remontent sur scène

Les Jonas Brothers fêtent leur vingtième anniversaire avec une tournée nord-américaine de 43 dates. Dimanche 31 août, ils ont réservé une nouvelle surprise de taille à leurs fans en invitant les Fifth Harmony sur scène.
Au Dos Equis Pavilion, au Texas, le célèbre girls band américain, qui s’était mis en pause en 2018 après avoir conquis les charts du monde entier, a interprété "Worth It" et "Work From Home" sous les applaudissements et les cris de la foule.
Le retour des Fifth Harmony ?
Normani, Ally Brooke, Dinah Jane et Lauren Jauregui ne se sont pas contentées uniquement de faire des retrouvailles sur scène. Sur leur page Instagram, le quatuor - sans Camila Cabello qui a quitté le groupe en 2016 – a posté un extrait de leur performance qui cumule déjà presque 200 000 likes.
Dans les commentaires, les internautes n’espèrent qu’une chose : le retour des Fifth Harmony. "Première publication après 8 ans, la famille est enfin réunie", "Les Harmonizers, on est tellement de retour", "Maintenant préparez nous un album et partez en tournée", peut-on lire sous le post. Malgré tout pour l’instant, le groupe n’a encore rien confirmé.