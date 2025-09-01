7 ans après leur séparation, les Fifth Harmony remontent sur scène

Au Dos Equis Pavilion, au Texas, le célèbre girls band américain, qui s’était mis en pause en 2018 après avoir conquis les charts du monde entier, a interprété "Worth It" et "Work From Home" sous les applaudissements et les cris de la foule.

Le retour des Fifth Harmony ?

Normani, Ally Brooke, Dinah Jane et Lauren Jauregui ne se sont pas contentées uniquement de faire des retrouvailles sur scène. Sur leur page Instagram, le quatuor - sans Camila Cabello qui a quitté le groupe en 2016 – a posté un extrait de leur performance qui cumule déjà presque 200 000 likes.