"Star Academy" : Emma bouleversée par son élimination

Le choc, la déception, la tristesse… Les mots pour décrire ce qu'a dû ressentir Emma, vendredi 15 novembre, en apprenant son élimination de la "Star Academy", ne sont sans doute pas assez forts. Pourtant placée parmi les élèves favoris du programme, la jeune chanteuse, qui a participé aux NRJ Music Awards 2024 aux côtés de David Guetta, voit s’envoler son rêve de participer à la tournée.

"On va tenir le coup, mais là c’est dur. Ça me fait mal au coeur parce que je voulais faire la tournée. C’est mon rêve de la Star Academy qui s’arrête", a confié à chaud Emma, les larmes aux yeux, sur TF1, vendredi soir.

Nikos Aliagas adresse un message de soutien à Emma

Elle a néanmoins pu compter sur le soutien de Nikos Aliagas qui lui a répondu qu’elle pouvait partir "la tête haute, classe et expérimentée encore plus. Je suis certain que des producteurs de ce métier t’ont remarquée."

De son côté, le directeur Michael Goldman a ajouté qu’il saluait son "parcours incroyable. Je me rappelle au casting, tu disais ‘je ne sais même pas si je sais chanter.' Là on te voit arriver sur scène avec Vitaa et dans toutes les prestations que tu fais, on voit juste une star."