"Star Academy" : les élèves chantent un titre inédit de Grégory Lemarchal, "Et si tu sens"

Quand sortira "Et si tu sens" ?

Impossible pour les élèves de retenir leurs larmes à l'écoute des paroles du refrain de "Et si tu sens" : "Et si tu sens que le jour vient, que tu peux revivre demain / Tu seras la seule étoile, pour voir venir un horizon pour l'avenir / Et si tu sens que le jour vient pour te réparer, c'est certain / Tu seras la seule étoile, pour t'offrir une autre histoire pour l'avenir".

Le titre chanté par les élèves du château de Dammarie-les-Lys sera disponible sur l'album de la promo, dont la sortie est prévue pour le 6 décembre prochain. Les bénéfices du single seront reversés à l'association Grégory Lemarchal.