Pétanque Explorer : le casting complet présenté par Mcfly et Carlito

Il ne reste plus que quelques semaines avant que les boulistes du Pétanque Explorer s’affrontent sur le terrain. Ce jeudi 23 mai, Mcfly et Carlito ont dévoilé l’affiche officielle de l’événement qui réunit huit duos de créateurs de contenu. La compétition se déroulera, le 22 juin prochain, au Jardin Albert 1er de Nice et sera retransmise en direct sur Twitch.

Côté participants, on retrouvera évidement la paire Mcfly et Carlito ainsi que Amixem et Thomas Deseur. Joyca et Djilsi formeront un duo tout trouvé pour mettre des carreaux – et nous faire rire dans les vlogs.