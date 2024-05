Pétanque Explorer : tout ce qu’il faut savoir sur l’évènement organisé par Mcfly et Carlito

C’est au jardin Albert 1er de Nice que se disputera, le 22 juin prochain, le Pétanque Explorer. L’évènement est porté par le duo Mcfly et Carlito. Seize stars du web participeront au tournoi qui devrait être suivi par près de 2 300 spectateurs sur place et des centaines de milliers en ligne, sur YouTube.

C’est quoi le Pétanque Explorer ?

C’est un défi (ou une blague) que Mcfly et Carlito s’étaient fixé après avoir vu le GP Explorer, la course de Formule 4 organisée par Squeezie, dont la seconde édition en septembre 2023 a réuni plus de 60 000 fans autour du circuit Bugatti du Mans et 1,3 million de spectateurs sur la plateforme Twitch. Mais « même si ça vient d'un délire, c'est quelque chose qu'on veut faire très sérieusement », a prévenu Carlito dans sa récente vidéo YouTube qui explique le concept du tounoi de pétanque.