Gaëlle Garcia Diaz réagit à ses anciennes vidéos et n’est pas tendre avec elle-même !

Poussée de nostalgie chez les fans

Ce retour en arrière était l’occasion pour certains fans récents de découvrir un aspect plus artisanal du travail de l’influenceuse. Les followers de la première heure, eux, ont redécouvert avec joie et nostalgie ces pans de l’histoire de la chaine youtube de Gaëlle. Dans les commentaires de la vidéo, des messages tels que : « Sans toutes ces vidéos, on ne serait pas là le dimanche 14 janvier 2024 à pleurer des larmes de tchoin devant tout ce chemin parcouru » ou encore : « J’étais fan à l’époque, c’était de l’humour ça ne me choquait pas, ça me rend presque triste de voir que ces vidéos te gênent, moi j’adorais ! »

Supporters récents ou puristes de la première heure, la vidéo cumule actuellement un beau score de 300 000 vues, de quoi montrer à un large public, l’évolution de la youtubeuse.