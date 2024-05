« Pour mon dernier tour… » : Eminem dévoile une date de sortie ?

« The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) » : Eminem a-t-il donné la date de sortie ?

Sur Instagram, Eminem vient en effet de partager un nouvel indice qui relance l’enquête des fans quant à la sortie de « The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) ». Après avoir estimé que la mention « Will Never Forget » dans l’hommage à Slim Shady était un clin d’œil à ce qui serait le titre du premier single, l’interprète de « 8 Mile » aurait donné un indice sur la date de sortie de ce supposé nouveau titre. Et ce dernier pourrait sortir plus tôt que prévu.

Dans une vidéo partagée sur son compte le 20 mai, on découvre une capture d’écran d’une conversation envoyée à tous ses contacts. Un seul message écrit à l’encre invisible. «… Et pour mon dernier tour », peut-on lire. Cinq mots qui ont tôt fait de créer l’effervescence en commentaires puisque le message est daté au vendredi 31 mai à minuit. « Ne me dites pas que c'est votre dernier album. », « L'album sort le 31 mai ?! » ou encore « BONJOUR QUE SE PASSE-T-IL EM ?????????? J'AI PEUR », peut-on lire parmi les fans. Album ou single, Eminem semble en tout cas nous donner rendez-vous dans une semaine. A vos agendas.