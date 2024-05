« Star Academy » : Candice annonce une mauvaise nouvelle aux fans

Depuis le début de la tournée « Star Academy », Candice publie chaque semaine deux vlogs sur YouTube, qui font l'unanimité auprès des internautes. La jeune chanteuse y partage les coulisses de ses concerts en compagnie des autres élèves. Pourtant, ce mercredi 22 main, Candice a dévoilé une story sur son compte Instagram dans laquelle elle annonce une mauvaise nouvelle.

« Coucou tout le monde. Déjà merci d'être aussi nombreux à me soutenir. Aujourd'hui, je prends la décision de ne sortir qu'un vlog par semaine. », écrit-elle. La raison ? « Ça me prend beaucoup de temps et d'énergie de monter les vidéos, et le rythme de la tournée, ainsi que mes projets à côté et ma vie personnelle sont trop intenses pour continuer comme ça. »

Un premier single pour bientôt ?

Elle poursuit : « À la base, c'était un plaisir de vous faire ces vidéos et je ne veux pas que ça se transforme en stress. Merci de votre compréhension. On se retrouve dimanche pour le prochain vlog.» Un choix qui coïncide avec sa volonté de faire ses débuts en solo.

En effet, cette dernière a récemment été aperçue en studio d’enregistrement avec Tayc en train de travailler sur son tout premier single qui s'appellera « Fleurs fanées ». On ignore, pour le moment, quand il sortira. Patience, patience !