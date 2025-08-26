Marguerite annonce son premier EP "grandir"

Candidate emblématique de la dernière édition de la Star Academy, Marguerite a su rapidement trouver son public à sa sortie du château. La chanteuse, qui a dévoilé son premier single "Les filles, les meufs" en avril dernier, vient désormais d’annoncer la sortie de son tout premier EP, intitulé "grandir", le 26 septembre.

Une nouvelle qui a immédiatement créé l’engouement sur les réseaux sociaux avant d’entamer sa toute première tournée le 28 novembre prochain : "Je fais déjà de la place dans mes playlists radio", "Trop hâte", "Ça va être incroyable", peut-on lire en commentaire.

Après une tournée avec ses camarades de la Star Ac et son show lors du live extraordinaire du Secours Populaire sur le Champs-de-Mars, à Paris, le 20 août dernier, la jeune chanteuse se prépare pour sa première tournée en solo. Une série de concerts attendue avec deux dates parisiennes sold-out à la Cigale et à la Maroquinerie. Marguerite est désormais prête à sillonner les routes de France pour rencontrer ses fans.

Rendez-vous le 26 septembre pour découvrir son projet.