Louane : « Mes potes m’appellent "Miss Météo" »

Toujours au micro d’NRJ, la chanteuse a expliqué cette relation entre ses émotions et la météo : « J’ai tendance à caractériser mes émotions en fonction de choses qui peuvent être palpables dans le sens ou les émotions ne le sont pas vraiment ».

Ainsi, la chanteuse ancre ses ressentis dans un phénomène concret et qui parle au plus grand nombre. Son album à venir, dont le nom et la date sont pour l’instant toujours confidentiels se dévoile encore un peu plus avec ces indices distillés subtilement par l’interprète de « Secret ». Peut-être faudra-il suivre l’évolution de la météo, pour avoir plus d’informations sur ce tout nouveau projet ?

Une interview de Tom Hannane