Matt Pokora et Fally Ipupa : le duo prêt pour les Jeux Olympiques 2024 avec « Chez toi, chez moi »

« Ici, là-bas, on est ensemble / Chez toi, chez moi c'est / Chez toi, chez moi c'est (...) On se ressemble, on se rassemble / Oh, c'est partout pareil / Que des rêves dans nos yeux d'enfants / Plus rien ne nous arrête », entonnent-ils en chœur durant le refrain.

Pour mettre en scène ce titre qui symbolise l’unité, M. Pokora n’a pas hésité à faire participer sa femme Christina Milian et sa belle-fille Violet dans le clip.

« On veut réunir les gens. On veut mettre en avant le partage, le respect, le fait d'être moins égoïste. Et on veut faire danser les gens, car c'est un son festif. C'est une communion ! », explique Fally Ipupa au micro de Purecharts en compagnie de Matt, qui ajoute, « On l'a fait aussi dans le cadre des JO. On le sort à ce moment-là car on va accueillir des millions de personnes. Et quand on accueille, on dit souvent "Fais comme chez toi". On a envie de donner une bonne image de la France, d'être une terre accueillante ». De quoi bien commencer la saison estivale.