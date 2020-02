M. Pokora et Justin Timberlake en studio pour un projet inédit !

M. Pokora et Justin Timberlake réunis ! Les deux artistes travaillent actuellement pour un projet commun. Et ce dans un studio de doublage. Pour les fans, cela ne fait aucun doute, ils sont ensemble pour la suite d’un film très attendu. En effet, en 2016 ils s’étaient respectivement lancés dans l’aventure des «Trolls». Le nouveau papa avait prêté sa voix au personnage principal pour la version française.

Il était également accompagné de Louane - qui elle aussi sera bientôt maman. Quant à Justin Timberlake, ce dernier avait composé la bande-originale du film, «Can’t Stop The Feeling». Le titre était devenu incontournable. Et pour cause, dans une première vidéo dévoilée, de nombreuses stars faisaient parties du casting, comme Gwen Stefani, James Corden ou encore Anna Kendrick.