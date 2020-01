M. Pokora épuisé par son nouveau rôle de papa!

M. Pokora papa : il fait une pause

La vie de l’ex-membre des Linkup est évidemment bouleversée à jamais par la naissance de son fils. Le chanteur, qui a effectué son grand retour musical il y a quelques mois, a donc pris le temps de faire une pause et de retrouver sa famille. Très proche de ses fans, M. Pokora n’a pas hésité à leur partager sa joie: «Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver... Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie».

Que les fans se rassurent ! S’il a tenu à prendre plusieurs semaines de congés après la naissance de son fils, M. Pokora sera bel et bien de retour sur scène dans le cadre de sa tournée «Pyramide Tour» et ce, dès le mois de mars prochain.