M. Pokora a quitté Los Angeles après la Saint-Valentin pour sa tournée

M. Pokora reprend sa tournée

Après avoir fait une pause dans sa tournée événement, M. Pokora reprendra la route dès le 6 mars prochain pour un concert à Amnéville. Pour le plus grand bonheur de ses fans parisiens, le chanteur a aussi annoncé une nouvelle date, le 15 septembre prochain, sur la scène de l’AccorHotels Arena !

En tout cas, ce nouveau quotidien de papa semble ravir le principal intéressé. S’il est heureux de reprendre les concerts, il est évident qu’il est difficile de quitter sa famille restée en Californie : «Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver... Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie», confiait-il.