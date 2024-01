Dua Lipa : ce que l’on sait de son troisième album

« DL3 » : un album brut et décontracté

Dua Lipa aborde son nouvel album de manière brute et décontractée, mais elle a néanmoins travaillé dessus avec beaucoup de précision. Ses collaborateurs n’ont pas hésité à la qualifier de « monteuse méticuleuse ». Dua Lipa a réécrit ses textes à de multiples reprises. « Je ne pense pas qu’il y ait une seule chanson de cet album sur laquelle je ne sois pas revenue pour la réécrire, la perfectionner, la changer, la retravailler un peu plus et l’approfondir pour voir si nous pouvions aller plus loin.», explique Dua Lipa au magazine.



Un travail motivé par sa volonté de satisfaire son public. « Je me soucie vraiment de la réaction des fans », reconnaît la chanteuse de 28 ans avant d’ajouter, « Je mentirais si je disais que je ne me soucie pas de ce que pensent les critiques. Lorsque vous vous investissez corps et âme dans quelque chose, vous voulez que les gens se disent collectivement : “Oh, ça a changé sur le plan sonore, c’est quelque chose de différent ». Hâte de découvrir ce qu’elle nous réserve.