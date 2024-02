Lady Gaga et Joaquin Phoenix en mode Saint-Valentin dans le « Joker 2 »

Le très attendu « Joker: Folie à Deux » continue de nourrir la curiosité des spectateurs. Depuis le lancement de son tournage, la production et quelques paparazzis parsèment des images de la suite des aventures du Joker. Ce mercredi 14 février, le réalisateur a de nouveau révélé trois magnifiques clichés sur les réseaux sociaux, deux en noir et blanc et un en couleur.

Sur ces derniers, Todd Phillips met en évidence le duo de clowns psychopathes incarné par Lady Gaga et Joaquin Phoenix. Les yeux dans les yeux, le Joker et Harley Quinn apparaissent plus proches que jamais, voir très... romantiques. Ils effectuent un pas de danse avec une proximité certaine, sur les toits de New York, on l'imagine. « J'espère que votre journée est pleine d'amour », a souhaité avec sarcasme Todd Phillips à ses fans en légende Instagram.