Ariana Grande, féerique dans la bande-annonce de « Wicked »

Les fans l'attendaient. Les voici ! Les premières images de « Wicked » viennent d'être dévoilées à l'occasion du Super Bowl qui se tenait ce week-end. Aux côtés de son amie Cynthia Erivo dont la peau est totalement verte, Ariana Grande se dévoile plus féerique que jamais dans un décor aussi merveilleux qu'irréel.

Au casting, on retrouve également le comédien Ethan Slater, le présumé petit ami d'Ariana Grande ainsi que la géniale Michelle Yeoh, Oscar de la Meilleure actrice l'an dernier pour le surprenant « Everything Everywhere All at Once ».

« Wicked » se racontera en deux parties. Dans ce premier long-métrage, l'histoire se centre sur le personnage de la Sorcière de l'Ouest du Magicien d'Oz à travers une comédie musicale et un univers absolument fantastique. D'après cette première bande-annonce, Ariana Grande apparait dans son rôle de Glinda et reste fidèle à son look habituel, adoré de son public. En effet, la star de « Yes, and ? » arbore son traditionnel minois angélique avec son trait d'eye-liner parfait et un blond à faire pâlir de jalousie « Barbie ».

Ariana Grande de retour au cinéma

C'est la première fois que la star de 30 ans campe un tel rôle. Sur la Toile, les internautes se réjouissent de la découvrir ainsi. Avant de devenir l'une des chanteuses pop les plus convoitées de l'industrie musicale, Ariana Grande s'est révélée au monde grâce à son rôle de Cat Valentine dans la série pour adolescents, « Victorious », diffusée sur la chaine Nickelodeon, aux débuts des années 2010.