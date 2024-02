Ariana Grande et Mariah Carey montent dans les aigus sur le remix de « yes, and ?»

On ne compte plus le nombre de collaborations iconiques qu’Ariana Grande nous a offertes, entre Mac Miller, Zedd, Nicki Minaj, The Weeknd et Mika, pour ne citer qu’eux, car la liste est longue. Aujourd’hui, c’est avec Mariah Carey qu’elle partage le micro sur le remix du tube « yes, and? », premier extrait du prochain album de cette dernière. Résultat ? Les deux divas offrent une nouvelle tonalité à ce morceau, et c’est réussi !