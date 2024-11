Lady Gaga ravit ses fans avec son nouveau single "Disease"

Pour d'autres auditeurs, ce single ravive le souvenir des tubes du passé. Beaucoup le considère être dans la lignée du classique "Born This Way", sorti en 2011. Une vague de nostalgie s'est ainsi vite propagée sur la toile : "Je ressens ce que je peux qualifier de 'nostalgie effrayante' et j'en suis ravi", commente un internaute. "En ramenant la vibe de 'Born This Way' avec de vieux synthés, Lady Gaga me ramène dans le passé. Mother va créer une nouvelle tendance une fois de plus !", prédit un autre.

Son prochain album est déjà prêt

Une chose est sûre, les Little Monsters n'attendent qu'une chose : le prochain album studio de Lady Gaga. Quatre ans après "Chromatica", la chanteuse compte bien marquer son retour avec un projet complet. Initiée par son fiancé Michael Polansky, la production de ce septième album studio est déjà terminée. "L'album sortira en février 2025. Il est maintenant complètement terminé", avait-elle révélé au Parisien, en septembre dernier.

"Tellement prêt pour cet album, elle est revenue à sa dark pop et je suis là pour ça", réagit un fan sur YouTube. La tracklist de l'album reste encore secrète mais espérons que d'ici le mois de février, nous aurons le droit à un nouvel extrait.