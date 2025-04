Lady Gaga : la billetterie ouvre ce jeudi, toutes les infos

Préparez-vous ! C'est ce jeudi 3 avril que s'ouvre la billetterie pour les concerts en France de Lady Gaga. Un retour particulièrement attendu dans le cadre de la sortie de son 7e album "Mayhem", le 7 mars dernier, cinq ans après "Chromatica". Autant dire que les Little Monsters trépignent d'impatience à l'idée de retrouver la star de "Bad Romance" sur scène pou un show qui s'annonce différent de la tournée des stades de 2022.

Revenant sur la dimension plus intime des salles fermées dans lesquelles elle va se produire dans le cadre de sa tournée "The MAYHEM Ball", Lady Gaga a notamment précisé : "ce spectacle est conçu pour être le genre d'expérience théâtrale et électrisante qui donne vie à 'Mayhem' exactement comme je l'envisage".

Six dates sont annoncées en France, à Lyon et à Paris :

"The MAYHEM Ball" à la LDLC Arena de Lyon-Décines

13 novembre 2025

14 novembre 2025



"The MAYHEM Ball" à l'Accor Arena de Paris

17 novembre 2025

18 novembre 2025

20 novembre 2025

22 novembre 2025

Après les préventes, en début de semaine, la billetterie générale ouvre ce jeudi 3 avril à 12h. Et les places devraient partir très rapidement.

Quel est le prix des places de "The MAYHEM Ball" ?

Les prix des places varient d'un peu moins de 70 euros à 222,70 euros en catégorie Or. Comptez quelque 140 euros pour la fosse.

Alors ne soyez pas en retard, car sans aucun doute les billets pour les concerts de Lyon et de Paris devraient s'arracher. Bonne chance à vous !