"C'est la meilleure" : Jenna Ortega impressionnée par Lady Gaga dans "Mercredi"

"C’est la meilleure"

Interrogée par le magzine IndieWire, Jenna Ortega a partagé ses souvenirs du tournage en compagnie de la Mother Monster : "C'était vraiment un environnement très spécial d'être là avec elle et Tim Burton, deux personnes que je respecte et qui m'ont beaucoup inspirée".

Avant d’ajouter : "C'est la meilleure. C’est certainement l'une des personnes les plus talentueuses avec lesquelles je n’ai jamais travaillé. Puis, découvrir qu'elle est si adorable, si gentille et si réservée, c'est très étrange. J'aime le fait qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre de sa part, mais on peut toujours s'attendre à de la gentillesse et de la générosité".