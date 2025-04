Lady Gaga : ce hit présent sur "Mayhem" n’aurait jamais dû voir le jour

"J’ai pleuré en l’écrivant"

Alors que la discussion bat son plein, la question d’un des chroniqueurs s’oriente sur l’un des titres les plus plébiscités du projet : "How Bad Do U Want Me". Adorée de ses fans, la chanson est l’une des représentations pop de l’album qui cumule plus de 20 millions d’écoute.

Face à l’engouement que suscite le morceau, la superstar réagit au micro du chroniqueur : "Il y a une anecdote derrière ce titre" confie-t-elle. "Michael (son fiancé et co-producteur de l'album) et moi avons commencé à travailler sur cette chanson chez nous. Il m'a entendu la chanter et il est arrivé dans la pièce pour me demander "Cette chanson me concerne ?". J’ai répondu : Non... (rires), puis nous l’avons terminé ensemble", poursuit-elle.

Mais ce n’est pas tout. Si les Little Monsters peuvent écouter cette chanson, ils le doivent au fiancé de la star. Lady Gaga admet avoir hésité quant à la présence de "How Bad Do U Want" sur "Mayhem" : "J'ai failli ne pas la mettre sur l'album" dit-elle. Heureusement, l’artiste peut compter sur son compagnon afin de l’épauler dans ses choix : "Je n’étais pas sûre de vouloir la mettre sur l’album et Michael m’a dit, tu dois la mettre, les fans vont adorer cette chanson", reconnait-elle.

Dans cet élan de confession, la chanteuse en dit plus sur le sens de ce titre si particulier : "Cette chanson incarne un sentiment que j’ai probablement eu toute ma vie. Ce sentiment d’avoir toujours était vu comme la méchante. C’est la raison pour laquelle les paroles sont un peu amusantes" explique-t-elle, avant d’avouer : "J’aime ce morceau car il est fun, mais j’ai pleuré en l’écrivant".

"How Bad Do U Want Me" est le troisième single la plus écouté du projet de Lady Gaga. Une chance que l’homme qui partage la vie de la star l’ait convaincue de garder ce morceau sur "Mayhem".