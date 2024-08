Lady Gaga et Céline Dion : les deux stars s’adorent et elles le prouvent

Lady Gaga est «l'une des plus grandes voix au monde» pour Céline Dion

Leur admiration mutuelle ne s’arrête pas là. Céline Dion a déclaré son amour pour Lady Gaga au monde entier lorsque le magazine Time a inscrit la chanteuse américaine parmi les 100 personnalités de l’année 2019. Dans le journal, l’interprète de «My Heart Will Go On» a écrit un long texte pour honorer Lady Gaga qui est, selon elle, «l'une des artistes les plus innovantes que nous avons» mais aussi «l'une des plus grandes voix au monde: puissante, convaincante, passionnée et sensible».

Ce grand hommage de la diva québécoise se conclut par ces mots touchants: «Oui, c'est une incroyable musicienne, compositrice, performeuse et, comme on peut le voir dans "A Star Is Born", une incroyable actrice mais son héritage dépasse le show business. Elle va continuer à inspirer l'amour et la liberté pour les générations à venir, partout dans le monde».