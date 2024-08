Céline Dion de retour : la chanteuse s’affiche dans les rues de Paris

« Chaque fois que je reviens à Paris, cela me rappelle qu’il y a tellement de joie et de beauté à voir dans le monde. J’aime Paris et je suis si heureuse d’être de retour! Merci à mes interlocuteurs merveilleux du Louvre! », écrit-elle en légende sur son compte Instagram.

Sa présence dans la capitale suscite excitation et rumeurs quant à son implication à la cérémonie d’ouverture. Selon le Parisien, Céline Dion devrait y interpréter « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf et donc faire son grand retour très attendu sur scène. De son côté, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a alimenté le mystère en confiant sur le plateau de l’émission Bonjour la matinale, que la présence de Céline Dion à Paris « n’est pas un hasard », ajoutant que « l’effet de surprise était capital ».