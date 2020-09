Lady Gaga dévoile le clip de «911»

Après quelques jours de teasing, Lady Gaga a finalement choisi ce vendredi 18 septembre pour dévoiler son tout nouveau clip. Il s'agit de la vidéo pour le morceau «911», extrait de son dernier opus baptisé «Chromatica».

Après «Stupid Love» ou encore «Rain On Me», en collaboration avec Arianna Grande, Lady Gaga a donc décidé de mettre à l'honneur ce morceau.

À travers le clip, l'artiste se met en scène et rêve d'un monde où elle est retenue en otage et, dans lequel elle se réveille allongée dans le désert. Elle ouvre ensuite les yeux, se retrouve dans les bras d'urgentistes et découvre qu'elle a été victime d'un accident. Les personnages de son rêve sont en réalité de véritables personnes.

Sur la Toile, la principale intéressée a expliqué le sens de cette vidéo aux forts symboles: «Ce clip est très personnel pour moi, avec mon expérience de la santé mentale et la façon dont la réalité et les rêves peuvent s'interconnecter pour former des personnages en nous et tout autour de nous. Je voudrais remercier mon réalisateur / cinéaste Tarsem pour avoir partagé une idée de 25 ans qu’il avait avec moi parce que mon histoire le touchait beaucoup. (...) Je suis réveillée maintenant, je peux vous voir, je peux vous sentir, merci de croire en moi quand j'avais très peur. Quelque chose qui était autrefois mon quotidien est maintenant un film, une histoire vraie qui est maintenant le passée et non le présent. C’est la poésie de la douleur.»