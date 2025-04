Matt Pokora chez Camille Combal sur NRJ : son anecdote folle avec Jean-Jacques Goldman

En 2010, Matt Pokora surprend son public en reprenant le titre emblématique de Jean-Jacques Goldman, "A nos actes manqués". Une version revisitée, plus dansante, qui ne laisse personne indifférent. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette reprise a créé un lien particulier entre les deux artistes.

En pleine promotion de son tout nouvel album "Adrénaline", Matt Pokora a raconté une anecdote incroyable dans l’émission de Camille Combal sur NRJ : Jean-Jacques Goldman en personne est venu le voir en concert au Dôme de Marseille. Et pas de manière conventionnelle ! Le chanteur est arrivé en métro et a préféré se mêler à la foule dans la fosse plutôt que de profiter des places VIP qui lui étaient réservées. "Je veux sentir l’énergie de ton public", aurait-il révélé au compagnon de Christina Milian.

"Sur 'A nos actes manqués', il levait les bras et dansait", se souvient avec émotion Matt Pokora. Un moment fort qui témoigne de la bienveillance et de la simplicité de Jean-Jacques Goldman. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'interprète de "Elle me contrôle" révèle que Goldman est venu le voir plusieurs fois en tournée, prodiguant toujours de précieux conseils, "le plus simplement possible".