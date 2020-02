Lady Gaga amoureuse: elle pose aux côtés de Michael Polanski pour la Saint-Valentin

Lady Gaga et Michael Polanski : un coup de foudre

Si elle a toujours été discrète au sujet de sa vie privée, Lady Gaga semble finalement prête à ouvrir son cœur et à révéler son idylle à ses fans. Mais comment les tourtereaux se sont-ils rencontrés ? Selon une source proche qui s’est confiée dans les colonnes du journal Page Six, Lady Gaga aurait discuté pour la première fois avec Michael Polanski en décembre dernier lors d’une soirée organisée par Parker Group, la société pour laquelle travaille l’amoureux de Lady Gaga.

Et visiblement, l'artiste a vécu un véritable coup de foudre ! : «Elle sort avec le même gars depuis un mois. Ils se voient depuis les vacances et elle est folle de lui. Ils se sont vus à Los Angeles et passent beaucoup de temps chez eux. Elle l’emmène partout où elle va et ils ne veulent pas se séparer», peut-on lire sur E!.