Lady Gaga officialise avec Michael Polansky sur Instagram

Lady Gaga et Michael Polansky: une relation qui démarre bien

D’après une source anonyme qui s’est confiée au journal Page Six, Lady Gaga et Michael Polansky se seraient rencontrés, en décembre dernier, lors d’une soirée de Parker Group, société pour laquelle le jeune homme travaille. Michael fait, en effet, partie du conseil de direction de Parker Group et aurait également investi dans une association de lutte contre le cancer.

Une autre source proche de la star a détaillé pour E !: «Elle sort avec le même gars depuis un mois. Ils se voient depuis les vacances et elle est folle de lui. Ils se sont vus à Los Angeles et passent beaucoup de temps chez eux. Elle l’emmène partout où elle va et ils ne veulent pas se séparer.»