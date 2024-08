Rim’K : le tonton du rap

Avec d’autres artistes de Vitry, Rim’K et 113 fondent la Mafia K'1 Fry. Entouré de légendes comme Rohff ou Kery James, le rappeur signe un des titres les plus fondateurs du Hip-Hop français : « Pour ceux ». C’est dans ce contexte que Rim’K assoie sa réputation de légende du rap, et qu’on commence à la surnommer Tonton. Il orchestre ensuite la conception de deux albums multi-artistes : « Illegal Radio » en 2006 et le fameux « Maghreb United » en 2009.