Coachella 2025 : où regarder le festival depuis la France ?

Sur la chaîne YouTube officielle de Coachella

Tout d'abord, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube du festival. Tous les concerts seront diffusés en direct avec des flux séparés pour chaque scène. Une fonction multi-vues permet même de suivre jusqu’à quatre scènes simultanément. Les diffusions débutent à 4h00 p.m. (heure californienne), soit 1h du matin en France.

Avec l’application Coachella Livestream

Disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play, l’appli Coachella Livestream permet également de regarder les lives, créer un programme personnalisé, recevoir des rappels et revoir les performances à la demande. Elle propose également des infos en temps réel sur le festival et des contenus exclusifs.