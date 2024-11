Benson Boone : cette relation qui lui a inspiré son hit "Beautiful Things"

Le talent n'attend pas le nombre des années et Benson Boone semble l'avoir bien compris. Après un passage dans "American Idol" à l’âge de 18 ans, c'est sur TikTok que le jeune chanteur américain a commencé à se faire connaître. Il a par la suite signé trois des plus gros tubes de ces dernières années avec "Ghost Town", "In The Stars", puis la ballade intense "Beautiful Things" qui a cartonné en France. Un titre qui cumule 1,5 milliard d’écoutes.