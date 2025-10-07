Les HUNTR/X de "Kpop Demon Hunters" interprètent en live "Golden"

La scène n’a pas manqué de faire réagir sur la Toile. "J’adore le fait qu’ils aient amené les vraies chanteuses de HUNTR/X", "C’est le cross-over le plus fou de 2025", "Cela signifie que les chances pour que HUNTR/X performe au Super Bowl ne sont plus nulles", peut-on lire dans les commentaires sur TikTok. Pour rappel, le chanteur portoricain assurera le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2026. Fera-t-il appel au groupe de K-pop ? Rien ne semble impossible.

Sortie en juillet 2025, leur titre "Golden" a immédiatement conquis les classements internationaux. Remixée par David Guetta, reprise en challenge sur TikTok, la chanson a franchi les frontières pour devenir un hymne pop planétaire.