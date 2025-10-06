Squeezie dévoile son nouveau projet grandiose après le GP Explorer 3

"C’est officiellement la fin du GP Explorer." Ce week-end, le circuit Bugatti du Mans a accueilli la troisième et ultime édition de la course de Formule 4 créée par Squeezie. Après une course riche en rebondissements, remportée par le streamer Karchez, le YouTubeur français a prononcé un discours devant 80 000 spectateurs et quelques millions sur la plateforme Twitch : "On a vu et vécu des moments d’une humanité incroyable et ça fait du bien… On n’a pas envie que ça se termine, mais c’était dingue. Merci à vous du fond du cœur !"
Si Squeezie pleure c'est toute la France qui pleure 🫶 #GPExplorer3 pic.twitter.com/1oc5XZTvgc— GAARY (@GaaryWrld) October 5, 2025
Squeezie semble déjà penser à la suite puisqu’il a profité de l’évènement pour évoquer un projet qu’il a en tête depuis quelque temps. On vous dit tout.
"J'ai une idée dont je parle souvent à demi-mot"
Si le GP Explorer reposait sur un concept clair — des créateurs de contenu formés à la F4 pour une course unique — Squeezie souhaite désormais aller plus loin. "Pour la suite du projet, j'ai une idée dont je parle souvent à demi-mot. J'aimerais bien faire une ligue, en prenant des gars qui sont ultra-passionnés, qui ont un potentiel mais qui n'ont pas les moyens de faire de la Formule 4, voire même du karting, parce que c'est super cher", explique l’influenceur au micro de L’Equipe.
Il précise : "J'aimerais aller récupérer des gars qui font du simulateur, faire une draft à la NBA, avec chacun son écurie... Et le grand gagnant, on lui offre un baquet dans le Championnat officiel de F4 organisé par la FFSA (Fédération française du sport automobile). Je voudrais créer quelque chose d'accessible. On bosse beaucoup dessus depuis trois ans, mais c'est encore plus grand que le GP Explorer, qui nous dépasse déjà."
On croise les doigts pour que ce projet ambitieux voit le jour !