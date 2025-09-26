Qui se cachent derrière les voix françaises de "KPop Demon Hunters" ?

Quand la K-pop rencontre le cinéma d’animation, cela donne "KPop Demon Hunters", le film musical phénomène de Netflix. Parmi les moments les plus marquantsde cette production, une scène s’impose déjà comme culte : celle dans laquelle le groupe fictif HUNTR/X interprète "Golden".

Trois héroïnes, Rumi, Mira et Zoey, mènent une double vie entre les strass de la scène et la chasse aux démons. Leur chanson devient un cri de ralliement, symbole de puissance et de solidarité féminine.

"Golden" : un succès mondial

Sortie en juillet 2025, "Golden" a immédiatement conquis les classements internationaux. Remixée par David Guetta, reprise en challenge sur TikTok, la chanson a franchi les frontières pour devenir un hymne pop planétaire. En version originale, les voix de Rumi, Mira et Zoey sont portées par Ejae, Audrey Nuna et Rei Ami, trois artistes issus de la scène R&B et K-pop.

Qui se cache derrière les voix françaises ?

Pour la version française, Netflix a misé sur un casting inédit avec des chanteurs capables de restituer à la fois la puissance vocale et l’énergie scénique du trio. Un choix validé et dirigé par Anaïs Delva, l’inoubliable voix d’Elsa dans "La Reine des Neiges".