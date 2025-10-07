Star Academy 2025 : Léo, nouveau candidat, fait sensation avec son single "Dernière soirée"

A la fin, il n’en restera qu’un. Le 18 octobre prochain, la nouvelle promotion de la Star Academy fera son entrée au château de Dammarie-les-Lys en direct sur TF1. Deux candidats ont déjà été dévoilés : Théo, un kinésithérapeute de 24 ans qui a appris sa participation en direct dans la matinale de Manu sur NRJ, ainsi que Sarah, déjà suivie par plus de 700 000 personnes sur TikTok.
On connait désormais l’identité du troisième candidat de l’émission de télé-crochet de TF1. Il s’agit de Léo, 24 ans, qui s’est présenté en quelques phrases lors d’une interview au média Konbini. "Je rentre à la Star Academy et ça me fait trop plaisir, un peu peur mais je pense que ça va être que des trucs trop cool", confie-t-il, avant d’avouer que Victorien et Djebril sont ses candidats préférés de la Star Academy.
Originaire de Sainte-Catherine, le jeune homme a commencé à chanter à l’âge de 6 ans et a un univers musical très vaste : de la pop américaine au rap en passant par la variété française. Grâce à la Star Academy, il rêve de pouvoir partager la scène avec Tate McRae, Good Neighbours ou encore M.
Star Academy 2025 : Léo a déjà sorti un single !
Si vous vous demandez à quoi ressemble la voix de Léo, vous pouvez déjà l'entendre sur toutes les plateformes musicales. En effet, le nouvel élève de la Star Ac' a déjà sorti un single, sorti en 2024. Intitulé "Dernière soirée", cette première chanson s’inscrit dans un univers pop aux accents rétro, rappelant l’esthétique de Vidéoclub. Les paroles évoquent une relation amoureuse en perte de vitesse, glissant lentement vers la rupture.
"On a déjà fini toutes les bières, on va se dire des trucs dont on sera pas fiers / Et si on part ce soir, est-ce qu'il en restera encore, de ces trucs de merde que tu me balances quand t'as tort ? Et on crie, on pleure, on rit, on stresse / On se demande quoi dire pour que l'autre se blesse", chante Léo.