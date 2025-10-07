Star Academy 2025 : Léo, nouveau candidat, fait sensation avec son single "Dernière soirée"

A la fin, il n’en restera qu’un. Le 18 octobre prochain, la nouvelle promotion de la Star Academy fera son entrée au château de Dammarie-les-Lys en direct sur TF1. Deux candidats ont déjà été dévoilés : Théo, un kinésithérapeute de 24 ans qui a appris sa participation en direct dans la matinale de Manu sur NRJ, ainsi que Sarah, déjà suivie par plus de 700 000 personnes sur TikTok.

On connait désormais l’identité du troisième candidat de l’émission de télé-crochet de TF1. Il s’agit de Léo, 24 ans, qui s’est présenté en quelques phrases lors d’une interview au média Konbini. "Je rentre à la Star Academy et ça me fait trop plaisir, un peu peur mais je pense que ça va être que des trucs trop cool", confie-t-il, avant d’avouer que Victorien et Djebril sont ses candidats préférés de la Star Academy.