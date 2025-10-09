"KPop Demon Hunters" : ce deuxième single qui va rivaliser avec "Golden"

Le succès du film "KPop Demon Hunters" n'en finit pas. Ce projet coréen mettant en scène un girls band qui performe sur scène tout en chassant des démons est rapidement devenu un phénomène mondial, depuis sa sortie le 21 juin dernier.

Porté par un récit inédit et des chansons au succès colossal, le film d'animation projette un single déjà bien connu sur les ondes, au risque de chambouler le classement des meilleures écoutes. Il s’agit du titre "Soda Pop" du groupe des Saja Boys, les rivaux des HUNTR/X.