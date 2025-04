Star Academy Tour : après Julien Lieb, qui assurera la première partie des concerts ?

La jeune Rouennaise performera sur scène les 21 et 22 mars au Zénith de Lille, le 27 mars au Théâtre des Étoiles à Paris, le 29 mars à l'ING Arena de Bruxelles, le 4 avril au Zénith de Clermont-Ferrand, et enfin le 6 avril au Palais Nikaïa de Nice.

Après avoir vu sa tournée annulée, il y a quelques semaines, Margot Abate aura l'occasion d'interpréter sur scène les morceaux issus de son premier EP "C'est la vie", sorti le 7 mars dernier. Une aubaine pour la chanteuse qui n'a pas manqué de communiquer sa joie sur les réseaux sociaux. "C’est fou de me dire que je vais chanter mes propres chansons dans de si belles salles ! (Non non je suis pas stressée…😇)", a-t-elle confié.

"Tu le mérites"

Ses fans aussi se sont réjouis de cette bonne nouvelle. "Je suis trop heureux pour toi, tu le mérites", a écrit un internaute sur Instagram. "Hâte de te voir et de t'entendre, on t'aimait tellement à la Star Ac", a renchéri un autre. "C'est une belle revanche", a, de son côté, résumé Margot Abate.