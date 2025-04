Pourtant, la chanteuse de "Ma Faute" est claire, aucun déménagement dans l'immédiat n'est à prévoir. Et pour cause, elle reste très attachée à ses racines et sa famille : "Je n'ai pas pris d'appart' sur Paris, ni loué ni acheté, parce que j'avoue que c'est en réflexion avec mes parents, mais c'est peut-être un peu tôt. Étant donné qu'on est en tournée et qu'on n'est jamais là, sauf en début de semaine quand je suis en studio, je suis à Paris dans des hôtels mais j'avoue que ça me va. C'est un peu déprimant parce qu'on ne se sent pas comme à la maison, mais c’est quand même cool. Pour l'instant c'est supportable. Lille-Paris c’est une heure en train."

De plus, un détail semble peser dans la balance. "Il faut un logement pour mon chat !!! Tout donner pour elle", a-t-elle lâché avec affection. Alors, Marine sera-t-elle prête un jour à quitter sa région adorée ? Pour le moment, entre Lille et la capitale, son cœur balance encore.