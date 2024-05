« Star Academy Tour » : comment est l'ambiance entre les élèves ? Axel Marbeuf répond

Le « Star Academy Tour »: une famille

« Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas compris que l'émission était terminée et qui sont encore dans cette guerre. Par exemple, il y a la "team Candice", la "team Axel", la "team Héléna", la "team Pierre", la team de "je soutiens deux candidats" ou "j'en souviens trois". », raconte Axel avant d'ajouter : « On veut toujours nous mettre en compétition alors que nous on est une famille. Et on s'aime tous. Il n'y a pas d'animosité entre nous, donc on le vit bien parce qu'en fait, on sait que certaines personnes ont peut-être tellement vécu le truc intensément qu'ils ont du mal un peu à se déconnecter de tout ça ».

Le message est donc clair. Les chanteurs du « Star Academy Tour » s'adorent.

Loin des rumeurs de rivalité, Axel Marbeuf continue de sillonner les routes de France avec la tournée du programme musical et travaille en ce moment sur « des prochains sons ».