Jungeli : son feat surprise avec Imagine Dragons

Voilà une collaboration à laquelle on ne s’attendait pas. Fraîchement récompensé aux NRJ Music Awards, l'artiste Jungeli enchaîne en sortant, ce vendredi 8 novembre, son premier album, "Pour le peuple". Un projet particulièrement attendu, d’autant plus qu’il contient des collaborations de poids comme Vegedream, Zaho ou encore Dadju.

L’actualité du jeune artiste pourrait s’arrêter là. Après tout, un premier album, c’est déjà pas mal... Mais non. À la surprise générale, le rappeur français propose également un duo avec Imagine Dragons. Ils ont récemment dévoilé ensemble une nouvelle version du single "Take Me To The Beach", issu du dernier album du groupe de Dan Reynolds. De quoi mettre un peu de soleil dans ce quotidien grisâtre.