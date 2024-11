Kendji Girac improvise un concert surprise

Bien que le voyage de Kendji Girac se déroule sans surprise jusque-là, c'est le jour de la cérémonie qu'il décide, fidèle à sa spontanéité, de pousser la chansonnette sur la Croisette. "Aujourd’hui on va essayer de profiter avec ce soleil qu’il y a dehors. Il est incroyable. On va essayer de faire pas mal de petites vidéos. Je pense qu’on va voir du monde aussi donc faire quelques photos", dit-il guitare en bandoulière et lunettes de soleil vissées sur le nez.

"Bon les amis, je vais me faire un petit moment de musique sur la Croisette avec ce beau soleil. Je voulais en profiter et on va essayer de se passer un bon petit moment", a-t-il annoncé avant de chanter "Le Feu" devant les passants. En cercle autour de lui, les spectateurs n’ont pas tardé à sortir leurs téléphones, à chanter et à applaudir. Un instant de partage et de joie que personne n’est prêt d’oublier.