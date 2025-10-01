"J’ai les larmes aux yeux" : Helena bouleverse les internautes avec le clip de "Tout a changé (Rien n'a changé)"

Un choix qui n’a pas manqué de séduire ses admirateurs. "On regarde ce clip comme si tu faisais partie de notre famille alors forcément on ne peut être qu’ému", "C’est le plus beau clip que j’ai vu de toute ma vie, j’ai jamais vu un clip aussi bien réalisé et aussi touchant", "J’ai les larmes aux yeux, bravo Helena", peut-on lire dans les commentaires sur YouTube.

Pour rappel, Helena est nommée dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone" aux NRJ Music Awards 2025. Pour savoir si l’artiste belge remportera le précieux trophée, rendez-vous le vendredi 31 octobre sur TF1 et NRJ.