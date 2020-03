Dua Lipa se met au fitness dans une nouvelle version de «Physical»

Dua Lipa en prof de gym !

Entourée d’entre personnes, tous se donnent à fond sur le titre «Physical». Dans cette nouvelle version publiée sur Youtube, la chanteuse s’est mise dans la peau d’une prof de gym/aérobie. En rythme et de façon intensive, tous réalisent les exercices imposés par Dua Lipa. La vidéo très rétro est également agrémentée de conseils personnels donnés par la chanteuse.

En réalisant cette vidéo, Dua Lipa souhaite que ses fans réussissent à relever le défi qu’elle leur lance. Pour cette expérience «Let’s Get Physical Work out», l’artiste conseille de se mettre dans un grand espace, accompagné de ses amis et surtout avec la musique à fond ou bien avec des écouteurs pour plus de sensations.